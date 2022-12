(VIDEO) Doncic toma Nueva York, Warriors levantan el vuelo y Bucks se recuperan

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Con un espléndido tercer cuarto, los Dallas Mavericks de Luka Doncic vencieron a domicilio a los New York Knicks este sábado en el que los Golden State Warriors confirmaron su mejoría y los Milwaukee Bucks se recuperaron solo 24 horas después de haber caído en casa frente a Los Angeles Lakers.

KNICKS 100 – MAVERICKS 121

Un incontestable parcial de 15-41 en el tercer cuarto fue lo que necesitaron los Dallas Mavericks para tomar el Madison Square Garden ante unos New York Knicks mustios tras el descanso y que han perdido seis de sus últimos ocho encuentros.

Luka Doncic (30 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) y Tim Hardaway Jr. (28 puntos con 8 de 13 en triples) encabezaron a unos Mavericks que necesitaban urgentemente un triunfo mientras que Julius Randle (24 puntos) lideró a los neoyorquinos.

Luka Doncic and Tim Hardaway Jr showed out in the Mavs' win.

Luka: 30 PTS, 8 REB, 7 AST, 3 BLK

THJ: 28 PTS, 7 REB, 8 3PM pic.twitter.com/Y0SWvFeeD2

