(VIDEO) Doncic se acerca al triple-doble en triunfo de los Mavericks

EL NUEVCO DIARIO, TORONTO, CANADÁ. – Luka Doncic se acercó al triple-doble con 27 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes para los Mavericks de Dallas, que vencieron a domicilio por 95-103 a los Raptors de Toronto, este domingo medio deportivo.

Con su victoria, Dallas se recuperó de la derrota del jueves en Atlanta en la apertura de la temporada.

Doncic falló por poco para conseguir su triple-doble número 37 de por vida.

Watch Luka Doncic takeover in 5 straight possessions in the 3rd quarter vs Toronto

Luka reverse layup

Luka assist

Luka three

Luka floater

Luka three

Down 2 —> Up 8 in 2:02 🔥 pic.twitter.com/w8ajGYIiyv

— House Mavericks (@HouseMavericks) October 24, 2021