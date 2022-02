(VIDEO) Don Omar bromea con el público por no saberse la canción “Ella y yo” grabada con Romeo Santos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Hacen 20 años el artista puertorriqueño, Don Omar comenzó a ser reconocido en el mundo de la música por éxitos como ‘Dile’, ‘Aunque te fuiste’ y ‘Quien la vio llorar’, siendo este apenas el comienzo de una exitosa carrera por la cual más adelante sería conocido como ‘El rey’.

Sin embargo, su popularidad ya no es la misma que la de hace un tiempo atrás y así quedó en evidencia durante un concierto que llevó a cabo en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, el pasado 29 de enero.

Resulta, que en medio de su presentación el músico se encontraba interpretando ‘Ella y yo’, una de sus más conocidas canciones, en la cual también hace presencia la voz de Romeo Santos y que, para el año 2005, se convirtió en uno de los mayores éxitos del género.

Lo que no esperaba Don Omar era que al poner a cantar a su público este tema la gran mayoría se quedara en silencio, puesto que se mostraron desconocedores de la letra, y bastante sorprendido se mostró él con esta situación.

“¡Pensé que se la sabían! ¿Lo volvemos a intentar?”, dijo el reguetonero con los brazos cruzados, ante lo cual los asistentes a su concierto respondieron de manera afirmativa.

No obstante, el resultado volvió a repetirse en la segunda oportunidad y el silencio fue más evidente que los gritos de aquellos fanáticos que sí se sabían la letra, ante lo cual agregó: “Perdónalos, Romeo; donde quiera que estés”.

El momento quedó grabado por uno de los aficionados que fueron al T-Mobile Arena y las reacciones de los usuarios en redes sociales fueron de indignación total, teniendo en cuenta que ‘Ella y yo’ es una de las canciones más importantes en la carrera de Don Omar, muestra de esto es que en su momento logró ubicarse como número uno en la lista de Billboard ‘Tropical songs’.

También más: Don Omar lanza nuevo tema y video musical “Sincero»

De igual manera, hizo parte de las listas ‘Hot 100′, ‘Hot latin tracks’ y ‘Hot regional mexican songs’, de esta misma firma estadounidense.

Detalles

“¡Qué irrespeto con Don Omar!”, “no entiendo cómo no pueden saberse este clásico”, “si no van a verlo por sus mejores canciones no sé entonces a qué van” y “merecen es que nunca vuelva por allá”; fueron algunos de los comentarios que recibió la grabación en redes sociales.

Cabe mencionar que Don Omar firmó un contrato con Saban Music Group para relanzar su carrera musical, tras el anuncio en 2017 de su retirada, aunque desde entonces su éxito no ha sido el mismo que en los primeros años del siglo XXI.

Ahora se prepara para venir a Colombia como parte del festival de música Jamming 2022, cuyo cartel también está compuesto por artistas como Black Eyed Peas, Farruko, Caifanes, Damian Marley, Enanitos Verdes, Sean Paul, Molotov, Shaggy, Grupo Niche, Aterciopelados, Monsieur Periné, Rata Blanca, Autenticos Decadentes, Orishas, entre otros.

Relacionado