(VIDEO) Dominicanos varados en Italia piden ayuda al presidente Medina para retornar a RD

View this post on Instagram

Tres jóvenes dominicanos varados en Italia, por la pandemia COVID-19, pidieron este lunes al jefe de Estado, Danilo Medina, que los ayude a retornar a la República Dominicana. Los criollos, Ariel Marte Marte, de La Ciénaga, Azua; Carlos de los Santos Soriano, de Puerto Plata y Katiuska Tavárez Báez de Santo Domingo, explicaron que permanecen en el puerto de Génova, en Italia, desde el pasado 26 de marzo. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #elnuevodiariord