(VIDEO) Dominicanos se vuelven creativos con memes ante llegada huracán Fiona

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano siempre busca el lado jocoso, incluso cuando se trata de eventos atmosféricos, la tormenta Fiona que se acerca rápidamente a nuestro territorio se ha vuelto en tendencia, debido a la cantidad de memes y videos que han hecho ante su inminente llegada.

Al nombre ser alusivo a la icónica película Shrek las personas durante este fin de semana se han vuelto creativa con diversos memes que te presentamos al detalle.

“Para que sepan…estaré con ustedes el fin de semana”.

“Alguien que conozca a Shrek para que venga a buscar su maldita loca”, este meme estuvo acompañado con un mapa donde se ve a Fiona en dirección a República Dominicana.

En un video que se ha vuelto viral en la red social Tiktok se escucha una platica entre los personajes de Shrek y Fiona, donde esta le reclama si estuvo con una dominicana.

“Ya estás contento, qué estás diciendo mujer, pregunta Shrek, que te vieron con la dominicana esa en la discoteca…Ahhh…tu siempre azarando con eso, piensa lo que te dé la gana, no me importa. Fiona: Iré a RD a buscar a esas zorras y todos los que estén adelante me los voy a llevar”.

