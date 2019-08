VIDEO: Dominicanos Mazara y Santana disparan Jonrones en victoria de Texas sobre Azulejos

EL NUEVO DIARIO, TORONTO — Kolby Allard lanzó 5 2/3 innings para conseguir su primera victoria con Texas, el venezolano Elvis Andrus disparó cuatro hits y produjo dos carreras y los Rangers derrotaron el miércoles 7-3 a los Azulejos de Toronto para evitar ser barridos en la serie de tres juegos.

Los dominicanos Nomar Mazara y Danny Santana aportaron jonrones solitarios, con lo que los Rangers cerraron una gira en tres ciudades anotando más de cinco carreras por primera vez en ese tramo de juegos fuera de casa. Los Rangers acabaron 3-6 ante Cleveland, Milwaukee y Toronto, con una victoria ante cada rival.

Texas se presentó con dos hits en sus previos 40 turnos al bate con corredores en posición de anotar. Lo hizo de 12-4 en esas situaciones el miércoles.

Nomar Mazara homers (17) on a fly ball to right off Neil Ramirez

Exit Velocity 105 MPH

Distance 398 FT

Launch Angle 36.24#TogetherWe vs #LetsGoBlueJays

