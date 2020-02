(VIDEO) Dominicanos en París se unen a protestas tras suspensión de elecciones

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, PARÍS Los dominicanos residentes en París se manifestaron este domingo en contra de la suspensión de las elecciones municipales pautadas para el domingo 16 de febrero. Con la Bandera Nacional y pancartas en mano, los manifestantes en esa ciudad europea gritaban “se van, como quiera se van”, alegando que el pueblo dominicano está cansado del actual gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina(@danilomedina )y el Partido de la Liberación Dominicana(@pldenlinea ). Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord #dominicanadecide2020