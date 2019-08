Video: Dominicano Villar hace historia al batear el ciclo vs. Yankees

EL NUEVO DIARIO, BALTIMORE.- El segunda base de los Orioles, Jonathan Villar, escribió su nombre en los libros de récords el lunes por la noche en el Oriole Park, cuando bateó el ciclo en contra de los Yankees.

El dominicano Villar pegó un triple en la tercera entrada, luego un doble en la quinta y posteriormente empató el juego con un cuadrangular frente a Tommy Kahnle en la sexta para quedar a un imparable de hacer historia. Cuando le conectó un sencillo en la novena el cerrador cubano Aroldis Chapman, el dominicano se convirtió en el quinto jugador en la historia de los Orioles en batear para el ciclo, y el primero desde que su compatriota Félix Pie logró la hazaña el 14 de agosto del 2009.

Los otros son Brooks Robinson (15 de julio de 1960), Cal Ripken Jr. (6 de mayo de 1984) y Aubrey Huff (29 de junio de 2007).

Fuente: Lasmayores

.@JRvillar6 became the fifth Oriole in franchise history to hit for the cycle, and the third to do so at OPACY! #Birdland pic.twitter.com/tc8GZ5Nci6

— Baltimore Orioles (@Orioles) August 6, 2019