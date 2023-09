(VIDEO) Dominicano Rojas conecta jonrón de dos carreras en la victoria de los Filis

REDACCIÓN DEPORTES. -El dominicano Johan Rojas y Kyle Schwarber dispararon este lunes sendos jonrones productores de dos carreras en la victoria a domicilio de los Filis de Filadelfia por 1-7 sobre los Bravos de Atlanta.

J.T. Realmuto, Bryce Harper y el cubano Nick Castellanos se sumaron a la fiesta de los Filis, que produjeron todas sus carreras por batacazos de vuelta completa.

La postemporada de este año puede poner frente a frente a los Filis, campeones de la Liga Nacional y actuales dueños del primer comodín del mayor de los circuitos de MLB; y a los Bravos, campeones de la División Este.

WHO KNEW JOHAN ROJAS COULD DO THIS 😮 pic.twitter.com/hRvEkLb11w

— Justin Lever ❤️⚾️ (@JustinLever3) September 18, 2023