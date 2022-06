(VIDEO) Dominicano Rodríguez pega jonrón en la victoria de los Marineros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Los Marineros de Seattle derrotaron a los Orioles de Baltimore con una notable actuación del jardinero dominicano Julio Rodríguez, que envió la pelota fuera del parque y produjo tres carreras.

Abraham Toro anotó dos carreras y el venezolano Eugenio Suárez una en los Marineros, que contaron con una respetable actuación de su abridor Chris Flexen (4-8), quien lanzó seis entradas de tres carreras.

El dominicano Jorge Mateo y el venezolano Anthony Santander anotaron una carrera cada uno para los Orioles.

Julio Rodríguez hit this baseball 431 ft. to tie the rookie home run lead (12) 😳

pic.twitter.com/tQRdZTcgyJ

— Farm To Fame (@FarmToFame_) June 29, 2022