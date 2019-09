VÍDEO: Dominicano Marcell Ozuna conecta HR 29 en victoria de San Luis este sábado

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO — Yadier Molina y Paul DeJong sacudieron jonrones ante los primeros dos lanzamientos de Craig Kimbrel en el noveno inning, y los Cardenales de San Luis le propinaron a unos Cachorros de Chicago en picada su quinta derrota seguida al imponerse por 9-8 el sábado.

El dominicano Marcell Ozuna también la desapareció por los Cardenales (88-67). Los líderes de la División Central de la Liga Nacional ganaron por quinta vez en seis juegos.

Chicago (82-73) se puso arriba 8-7 rumbo al noveno tras jonrones de los emergentes Ian Happ y Tony Kemp, además de un jonrón solitario del novato Nico Hoerner. Parecía que salían de una mala racha que los ha alejado de los puestos para los playoffs: comenzaron la jornada dos juegos detrás de Milwaukee por el segundo comodín de la Nacional.

