VÍDEO: Dominicano Maikel Franco jonronea en triunfo de los Reales

EL NUEVO DIARIO, Kansas City (EE.UU.).- El antesalista dominicano Maikel Franco se voló este domingo la barda y el primera base Hunter Dozier impulsó dos carreras para los Reales de Kansas City, que vencieron por 4-2 a los Mellizos de Minnesota.

Con la victoria los Reales barrieron literalmente la serie de tres juegos contra los Mellizos.

Franco sacó la pelota del campo en el sexto episodio contra los lanzamientos del abridor puertorriqueño José Berríos, sin compañeros por delante, sin ‘outs’ en la entrada.

Just the way we laik it. 👌#AlwaysRoyal pic.twitter.com/QcOGWyjJeb

— Kansas City Royals (@Royals) August 9, 2020