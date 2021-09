(VIDEO) Dominicano Lenin Castillo convulsiona tras recibir potente nocaut

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Un terrible y potente nocaut mandó a la lona al boxeador dominicano Gilbert Lenin Castillo el cual quedó tendido en el piso y con una especie de convulsión durante varios segundos tras el fuerte puñetazo recibido por su contrincante.

El púgil quisqueyano, de 33 años de edad, y perteneciente a la categoría de semipesados, se enfrentaba el pasado sábado 25 a su oponente británico, Callum Smith, quien lo mandó a la lona con un potente derechazo.

La pelea se estaba realizando en el estadio Tottenham Hotspur Stadium, de Londres, y culminó en el segundo asalto antes de lo previsto, debido al fuerte puñetazo que recibió en la quijada el dominicano.

El fulminante nocaut propinado por Smith a Castillo ha sido catalogado como “impresionante”, y se produjo en su debut en las 175 libras.

Castillo tuvo que ser sacado del estadio en una camilla, para ser transportado en una ambulancia hacia el hospital.

De su parte, Raúl Pastrana, quien representa a Castillo, informó que el boxeador estaba en buenas condiciones tras el golpe recibido.

“Él está bien, salió del nocaut unas tres horas después, le realizaron una tomografía de cráneo, todo está bien”, dijo Pastrana.

Asimismo, dijo que el dominicano aún permanece en Londres luego del evento del sábado.

Con registro de 21 triunfos, 4 derrotas y 1 pelea sin decisión, Castillo recibió el primer KO de su carrera como profesional del boxeo.

En tanto, Callum dijo que pidió disculpas a los manejadores y al equipo del dominicano porque se subió en las cuerdas a celebrar el nocaut.

“No me percaté de su situación inmediatamente, luego de ver lo sucedido le pedí disculpas a su equipo, no me gusta cuando los boxeadores celebran tras un evento como este”, dijo Callum.

El boxeador que nación en la ciudad de Liverpool, tras la pelea con el dominicano, tiene foja de 28 triunfos, con 20 KO, y una sola derrota.

Relacionado