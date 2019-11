(VIDEO) Dominicano Karl Towns suspendido por la NBA con dos partidos

El NUEVO DIARIO, REDACCION.- La NBA sancionará con dos partidos de suspensión tanto a Karl-Anthony Towns como a Joel Embiid tras su reyerta celebrada el pasado miércoles en el partido que enfrentó a Minnesota Timberwolves y Philadelphia 76ers.

La sentencia fue minutos después confirmada por la NBA: dos partidos de castigo para cada jugador.

Ambos pívots titulares protagonizaron la primera pelea de la temporada en la NBA tras haber gestionado, desde largo tiempo atrás, una guerra a tumba abierta tanto dentro como fuera de la pista.

The NBA’s official announcement on the two-game suspensions for Joel Embiid and Karl-Anthony Towns … pic.twitter.com/bqLQcw8YYK

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 31, 2019