(VIDEO) Dominicano Jeimer Candelario pega jonrón en la victoria de los Tigres

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES. – El dominicano Jeimer Candelario bateó un jonrón, anotó dos veces y remolcó una para ser fundamental en el éxito de los Tigres de Detroit, que vencieron 7-2 en su visita a los Atléticos de Oakland en el primero de dos juegos el jueves.

El curazoleño Jonathan Schoop empujó dos vueltas y el boricua Javier pisó dos veces el plato por los Tigres.

Seth Brown mandó la pelota por encima de la pared para llevar las dos vueltas de los Tigres en el partido.

Jeimer Candelario earns the championship belt with a belt out of the park! #DetroitRoots@jeimer24C pic.twitter.com/UdgFl15fjg

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) July 21, 2022