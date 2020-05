(VIDEO) Dominicano Jean Montero se une a BDA Sports Managment con miras al draft NBA de 2022

View this post on Instagram

Con mucho orgullo queremos resaltar la firma de Jean Montero para nuestra agencia, un joven al cual le hemos dado seguimiento desde muy temprana edad, y en el cual pudimos visualizar un talento como jugador extraordinario, pero sobre toda una calidad como ser humano excepcional en su proceso de crecimiento y de adquirir madurez. Jean es un joven inteligente y sobre todo apasionado sobre su futuro en esta disciplina del baloncesto que tanto amamos. Muchos quisieron pescar en mar revuelto, hasta con intenciones de hacerle daño a su carrera, pero como dice el refrán “El buen hijo, siempre vuelve a su casa”. Hemos firmado un acuerdo conjunto en el cual, @swaggy8 @mdsportsrd @munirdagher y @BDASports se comprometen a preparar al jugador con todas las de la ley para el #Draft2022 de la @NBA, en el proceso Jean dispondrá de las mejores condiciones existentes en el mercado para proyectarlo a conseguir el sueño deseado por todo joven que ama el baloncesto, llegar a la mejor liga del mundo. El proceso constará de entrenamientos todos los veranos con @p3, la compañía encargada de los combines que se realizan en #chicago para los grandes prospectos a entrar a la liga en los Estados Unidos, en el estado de California. Con el soporte de @BDASports, que es una agencia de mucho renombre en la industria y que tiene la representación y el manejo de figuras como Luka Doncic, Patrick Beverly, Goran Dragic, Nikola Vucevic , Willie Reed, entre otros. Esperamos que este sea solo el inicio de una carrera en el profesionalismo para nuestro @swaggy8, por último queremos agradecer la confianza depositada en nuestra agencia por @claudioagustinmontero y @felnymontero, entre otras personas. @domenbasket