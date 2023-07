VIDEO: Dominicano Endy Rodríguez debutan con Piratas

EL NUEVO DIARIO, PITTSBURGH.- Endy Rodríguez sabía que algo estaba pasando.

El receptor de 23 años, el tercer prospecto clasificado en el sistema de granjas de los Piratas de Pittsburgh, no pudo jugar el partido del domingo en Triple-A Indianapolis. Solo después de una victoria de 11-4 sobre Omaha, el manager Miguel Pérez reveló que se dirigía a las ligas mayores.

“El domingo me bajé y dije, ‘No, me trajeron algo’”, recordó Rodríguez el lunes.

Welcome to the Show Endy Rodriguez pic.twitter.com/zES55Voup1

— Barstool Baseball (@StoolBaseball) July 18, 2023