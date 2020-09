VIDEO: Dominicano Aquino jonronea y mantiene a los Rojos a la caza de un pase a finales

EL NUEVO DIARIO, Cincinnati (EE.UU.).- El guardabosques dominicano Arístides Aquino pegó jonrón de dos carreras y terminó con tres empujadas y los Rojos de Cincinnati ganaron 7-3 a los líderes Medias Blancas de Chicago.

Con su victoria, los Rojos en ascenso seguían en la contienda por un lugar en la postemporada, luego de conseguir su séptima victoria en ocho juegos.

Aquino (2) botó la pelota del campo en el quinto episodio con un corredor en base sobre los lanzamientos del relevo Ross Detwiler, con un out en la entrada.

That’s the sound of a ball being PUNISHED. 💀 pic.twitter.com/cP6NuyvhvD

— Cincinnati Reds (@Reds) September 20, 2020