VIDEO: Dominicanas Cofil y Senyu ganan oro y plata en atletismo Panamericanos Juveniles

EL NUEVO DIARIO, CALI, COLOMBIA.- El atletismo dominicano agregó dos medallas, una de oro y otra de plata en los Juegos Panamericanos Juveniles, que se celebran en Cali, Colombia hasta el domingo.

Las atletas Fiordaliza Cofil y Marysabel Senyu coronaron una jornada dominicana fructífera este jueves. Ahora, la delegación criolla está en el décimo lugar, con 4 de oro, 5 plata y siete de bronce, se espera computar la medalla del equipo de béisbol, que este jueves juega la final con Colombia.

Senyu, quien también conquistó el pase a los Juegos Panamericanos de Chile 2023, logró un salto de 1.81 metros para quedarse con el metal de segundo lugar. La saltadora hizo tres centésimas menos que su marca (1.84 metros).

La nativa de La Romana, de 22 años, dijo a El Nuevo Diario que su participación en la final fue limitada, ya que ha sido afectada por una alergia repentina en suelo colombiano.

“Esta medalla es muy importante para mí, ya que es mi primera medalla internacional, panamericana, aunque no logré mi marca nacional, por lo que entiendo debo trabajar más”, expresó Senyu tras terminar su participación.

“No sé si fue la causa, pero tengo alergia desde que llegué aquí (a Cali, Colombia), y eso me afectó bastante”, agregó.

“La alergia me afectó. El ánimo se me bajó, debí tener más ánimo, eso fue una dificultad para no conquistar el oro”, culminó.

El oro fue para la colombiana Jennifer Rodríguez Carvaja, quien facturó una altura de 1.90 metros

Por su parte, Cofil cobró doble protagonismo porque también se clasificó a la final de los 200 metros lisos. No pudo avanzar a la final en los 100 metros planos por equipo.

Para acreditarse el oro, Cofil hizo un sprint en los últimos 100 metros para cerrar el triunfo en 52.10 segundos y adjudicarse la clasificación a los Juegos Panamericanos que tendrán lugar en Santiago de Chile.

“Me siento muy contenta y orgullosa de mi mismo por cada trabajo que hemos hecho y el proceso para llegar aquí (Cali, Colombia). Gracias a todas las personas que me han apoyado, principalmente a mi entrenador (José Rubio), que siempre me ha apoyado y que siempre me ha dicho que si puedo, que tenga fe”, destacó la también nativa de La Romana, Cofil.

“Es algo que no quiero hablar (la clasificación a los Juegos Panamericanos de Chile. Es parte de mi éxito como cada cosa que hago, que lucho, cada entrenamiento que hago con el alma”, resaltó.

RD barre a PR en voleibol femenino

La selección dominicana venció este jueves a su eterno rival de Puerto Rico con pizarra de 3-0 (25-16, 25-15, 25-21) y mantuvo vivas sus posibilidades de alcanzar una medalla en el torneo de voleibol femenino de los Primeros Juegos Panamericanos Juveniles

Madeline Guillén, la Jugadora Más Valiosa de la Copa Panamericana Sub-23, realizada en Aguascalientes, México, en agosto de este año, anotó 21 puntos ante un equipo boricua que no tuvo respuestas defensivas que pudieran detenerle.

