(VIDEO) Dominicana sufre ataque racista en tren de Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Una dominicana junto a su familia sufrieron este lunes un ataque racista cuando estaban a bordo de un tren de Long Island cuando se dirigían a su hogar después de salir de un partido de los Knick en Nueva York.

Una pareja estadounidense insultó a la dominicana y su familia con frases como “regresen a su país, no pagan impuesto, no pertenecen aquí, no tienen derechos en este país, extranjeros”, de acuerdo a un reporte de El Diario NY.

Los agresores de la dominicana fueron desvinculados de sus empresas después que el vídeo se hizo viral por las redes sociales.

This is a hate attack that happened ron #LongIsland this week 1/10/2022 to a family and a 10 yr old, while in the #LIRR Train.Identified as Kristen Digesaro boyfriend Justin likerman both work @ HuntingtonEmpireToyota631-364-0172#LongIsland #HateCrime pic.twitter.com/mWT9nv5YHS

— Osman Canales (@Osman_C1) January 12, 2022