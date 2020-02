VÍDEO: Domingo Germán: “Estoy bien, pero estoy preocupado por ella”

EL NUEVO DIARIO, CONSUELO.- El lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York, Domingo Germán, quien sufrió un accidente de tránsito este jueves en la tarde junto a otras dos personas dijo sentirse bien y que no le pasó nada, sin embargo, tiene otra preocupación y no es la suspensión por violación de la política de conducta personal de la MLB.

Este viernes en la mañana, Ingris Ramírez, quien estuvo a su lado en el accidente fue operado en el Hospital Darío Contreras de Santo Domingo.

“Estoy bien, no me pasó nada. Pero estoy muy preocupado por ella”, dijo Germán nervioso y un poco desesperado, según narró una fuente a El Nuevo Diario. “Ella si lloraba de dolor, obviamente fue una fractura en su mano derecha”.

El nativo de Consuelo se volcó de un Buggy Bugy en el municipio Consuelo de San Pedro de Macorís, mientras festejaba en el carnaval de comunidad.

Otro vehículo Buggy Bugy andaba. Germán era asiduo a andar con ese carro.

This is the moment when Yankees RHP Domingo German suffered the traffic accident with a buggy car in Consuelo, San Pedro de Macoris, D.R.@z101digital @ZDeportes https://t.co/CSi2lRgG8J pic.twitter.com/s2rLjGgU1I

— Héctor Gómez (@hgomez27) February 28, 2020