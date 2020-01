(VIDEO) Domingo Contreras presenta su manifiesto de ciudad y pide votar por el desarrollo de la Capital

View this post on Instagram

desarrollo de la Capital EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras(@domingocontreras_ ), hizo público este domingo el Manifiesto de Ciudad, donde incluye las iniciativas que desarrollará de resultar electo para dirigir la ciudad. La propuesta fue presentada durante un acto realizado en los estudios de la televisora Color Visión, a donde se dieron cita empresarios, líderes de opinión, ejecutivos de medios de comunicación, altos dirigentes del PLD y cientos de simpatizantes que se identifican con su proyecto, de acuerdo a un comunicado del equipo de prensa de Contreras. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord