(VIDEO) Dolphy Peláez: “Luchamos mucho por el 4%; no pueden decir que Educación no tiene dónde gastarlo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Dolphy Peláez mostró rechazo hacia las intenciones de recortar el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) que se destina a Educación, plasmadas en el proyecto de ley de presupuesto complementario que se encuentra en el Congreso Nacional, asegurando que los dominicanos lucharon mucho para que ese porcentaje hoy sea una realidad y no se podría decir que no hay dónde gastarlo.

En tal sentido, afirmó que el 4% sí hace falta en Educación y si no hay una persona en el área lo suficientemente eficiente para utilizar bien la inversión, pues que el Gobierno empiece a buscarla.

“Hay escuelas donde los niños no tienen ni siquiera dónde comer, faltan aulas, nosotros acabamos de ver ahora mismo filas larguísimas, hay contratistas que tienen secuestradas unas escuelas, que van a tener que someterse a las leyes y ustedes con ese dinero resolver ese problema para que esas escuelas se terminen ”, expuso.

Peláez emitió sus comentarios junto a la comunicadora Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que en esta área el país tiene muchos problemas, y en ese sentido señaló que recientemente se publicó un estudio realizado a niños dominicanos de 10 años de edad, los cuales fueron sometidos a un examen de lectura comprensiva y no entendían lo que leían.

“¿Entonces usted me va a decir que es a la educación que usted le va a quitar el dinero?, porque mientras más brutos somos es mejor para cualquier gobierno que venga al país”, cuestionó.

La comunicadora insistió en que no se puede reducir el presupuesto de Educación, en especial porque el pasado 16 de agosto el presidente Luis Abinader prometió que las escuelas públicas recibirán niños desde los 3 años de edad, por lo que se necesitará más infraestructura, personal especializado, entre otras cosas que requerirán inversión.

“Nosotros tenemos maestros muy mal calificados y pueden traerse desde fuera para hacer cursos de entrenamiento, actualizar el currículum, la educación va evolucionando cada día, hay un millón de formas para mejorar la educación, no me digan que no tienen en qué gastar el dinero”, sumó.

