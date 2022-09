(VIDEO) Dolphy Peláez cree RD de estar atenta para no quemarse con el “fuego” que arde en Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Dolphy Peláez manifestó que los dominicanos no pueden solucionar el problema de Haití, porque no tienen un país rico ni tampoco fueron de los que se habrían beneficiado históricamente de ese territorio, sin embargo, debe seguir siendo solidarios y estar atentos para no quemarse con el “fuego” que arde allí, refiriéndose a las multitudinarias manifestaciones que desde hace día se producen del otro lado de la isla.

“Nosotros como dominicanos tenemos que defender lo nuestro y como dominicanos tenemos que tratar que ese fuego, un problema importante y está justo al lado de nosotros, se apague para que nosotros no tengamos que ver las consecuencias de las llamas también”, expresó.

Peláez emitió sus comentarios junto a la comunicadora Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

También dijo que muchas de las personas que se refieren al tema en el ámbito internacional en realidad no están luchando para el beneficio de ese país y solo traen “enemistad”, mientras los dominicanos, los que desde hace muchos años vendrían cargando un peso bastante fuerte, sí trabajan para buscar una solución a la crisis haitiana.

“Dicen que somos esto y que somos aquello, pero a mí no me importa que digan lo que sea porque en realidad los únicos que están luchando por el beneficio de Haití, para que vuelva a ser una nación somos nosotros los dominicanos”, expresó.

Asimismo, la comunicadora criticó que algunos líderes haitianos se dediquen a atacar a la República Dominicana en lugar de contribuir a buscar una solución a la situación caótica en la que están viviendo y la que cada vez más se pondría peor.

“Tenemos que observar lo que está pasando en Haití porque si en la casa de al lado hay un fuego a ti te interesa que ese fuego se apague, porque si no se va a quemar tu casa también y esa es la realidad del dominicano, tenemos un verdadero interés en que a la situación de Haití se le busque un bajadero, porque los mismos haitianos no tienen control de ella”, dijo.

