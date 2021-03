(VIDEO) Dolly Parton se vacuna contra la covid-19 y adapta “Jolene” para la ocasión

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Dolly Parton mostró su respaldo a la campaña de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos al compartir un vídeo en el que aparece recibiendo su primera dosis y adaptando, además, su clásico “Jolene” para la ocasión.

“Vacuna (Vaccine en inglés, por Jolene), vacuna, vacuna, vacuna. Te lo ruego, no lo dudes”, cantó.

“Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna. Porque una vez que estás muerto ya es un poco tarde”, añadió.

La legendaria cantante, un auténtico emblema de EE.UU., compartió ese vídeo en su cuenta de Twitter, donde en algo menos de 24 horas ha logrado 40.000 retuiteos y más de 137.000 “me gusta”.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC

— Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021