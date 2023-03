(VIDEO) Doctora formaliza denuncia contra agentes tirotearon vehículo; critica inacción de PN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La doctora Silvia Peñaló, cuya yipeta fue tiroteada por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Mao, se presentó la tarde de este viernes en la Fiscalía a formalizar una denuncia en contra de los seis agentes señalados como los responsables del hecho y en lo adelante depositarán una querella con el fin de solicitar medida de coerción contra los mismos.

Peñaló se presentó a la Fiscalía acompañada de su abogado Juan de Dios Hiraldo y de su padre Rubén Peñaló, quienes criticaron la inacción de la Policía Nacional en este caso, al indicar que los responsables están en las calles y temen que le puedan hacer lo mismo a otro ciudadano. En ese sentido, De Dios Hiraldo hizo un llamado al jefe de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, a que tome cartas en el asunto.

«En el día de hoy nosotros estamos colocando nuestra denuncia formal, posteriormente vamos a depositar una querella en contra de los agentes que actuaron en contra de nuestra representada», dijo el letrado.

Indicó que esas actitudes están lacerando la sociedad «y vemos que queremos una reforma policial y no llega». Agregó que «estamos en un estado de terror, los agentes han sembrado terror» y denunció que hay un uso desmedido de la fuerza, debido a que los agentes policiales no comprenden que disparar se utiliza como última opción, cuando no hay otras posibilidades.

Reconoció que hay policías que cumplen su rol, pero hay muchos que no y a esto se le debe poner un alto, por lo que advirtió que llegarán a las últimas consecuencias.

Indicó que los responsables de disparar violaron varios códigos del Código Penal, además, de que hay una tentativa de homicidio.

En tanto, Rubén Peñaló, padre de la doctora, resaltó que la situación los tiene consternados, porque su hija lo está contando porque el Gran Poder de Dios la acompañó.

Mientras, Silvia Peñaló aseguró que los agentes lo le hicieron ninguna señal para que se detuviera.

«Vengo tranquilamente a 20 millas por hora y cuidado si menos, en mi vehículo, y los tipos pasan a alta velocidad por mi lado sin hacerme media seña, lo que hacen es agresivamente interceptar el vehículo alante, pero no hacer seña no, apuntarme el cristal directamente con el arma», dijo la víctima.

Señaló que los agentes hicieron unos 10 o 12 disparos aproximadamente.

Según ha trascendido el sargento Wilkin Figueroa Valdez, adscrito a la Acción Rápida fue uno de los que disparó.

