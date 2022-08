(VIDEO) Doctora Eva Nicole González asegura sociedad dominicana promueve el desarrollo de obesidad en niños

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nutrióloga clínica y obesóloga Eva Nicole González sostuvo que en el país se promueve el desarrollo de la obesidad en los niños y con frecuencia se aconseja a las madres dejar de alimentar a sus hijos con leche materna y darle alimentos más sólidos con la creencia de que el primer tipo de alimentación mantiene a los pequeños en bajo peso.

En tal sentido, la doctora precisó que un niño en sobrepeso no necesariamente es saludable e incluso pueden tener una mayor tasa de infecciones que uno delgado, por lo que abogó para que se derriben esas creencias y se apoye a las madres que quieren seguir lactando siempre y cuando su hijo esté saludable.

“Ellos han detectado que la causa más frecuente de un destete antes de tiempo o de que esa madre no llegue a alcanzar una lactancia materna prolongada es esa presión de la sociedad cuando empieza a decir que el niño está bajo peso”, expuso.

González emitió sus comentarios en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También destacó que no hay un tiempo determinado en el que la madre deba dejar de lactar y la decisión de hacerlo puede surgir tanto del niño como de su progenitora en cualquier momento.

De igual forma, resaltó que no genera ningún tipo de problema que la madre prolongue la lactancia hasta el tercer año de vida del niño, ni tampoco con esta decisión estaría causando un daño psicológico al menor.

“Puede que llegue un momento donde el niño ya no quiere la leche materna o que la madre por alguna situación, no que ella lo decida, sino que algo la limite, pues ya no pueda seguir haciéndolo, pero no hay un momento establecido”, acotó.

