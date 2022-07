(VIDEO) Doctora Concepción asegura pacientes de salud mental son “estigmatizados” en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Aliany Concepción, especialista en adicciones y psicopatología clínica, sostuvo este viernes que está muy estigmatizado en República Dominicana el tema de tener una adicción, ansiedad, depresión, ataques de pánico u otro trastorno, porque la ciudadanía tendría mucho miedo de sentirse rechazada, y en ese sentido consideró que el Gobierno “no está cumpliendo con sus deberes”.

“La salud no es un juego, no se puede negociar, es fundamental y dentro está la salud mental, si no la tenemos no tenemos salud, entonces yo creo que aquí está muy estigmatizado todavía el tema de ser un paciente mental”, expresó.

La especialista en adicciones, quien reside en España, sostuvo que es responsabilidad del Gobierno ofrecer ayuda a los ciudadanos que necesitan una asistencia sanitaria, la cual debe ser integral y no apartar algo tan importante como es la salud mental.

Concepción fue entrevistada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa "El Nuevo Diario AM"

Adicciones

La doctora precisó que las adicciones son una enfermedad neurológica que repercute en todo el paciente y su entorno, y se dividen en adicciones de ingestión, en la que hay uso de sustancias como alcohol, cocaína, cannabis, etc., y comportamentales, donde entra la adicción al celular, a los videojuegos, a las apuestas, entre otras.

Indicó que, tras el encierro que tuvieron que experimentar las personas por la pandemia de la COVID-19, en donde se engancharon más a los aparatos electrónicos, se generó un incremento de las adicciones sin sustancias en la actualidad.

“Por ejemplo, a las redes sociales, a los celulares, y es lamentable porque la mayoría es gente muy joven y muchas veces nosotros como padres somos los primeros que fomentamos esto, le damos un celular para que el niño está tranquilo, pero no nos damos cuenta de que estamos haciendo un futuro adicto”, expresó.

Concepción señaló que el sistema sanitario en el país europeo funciona muy distinto al dominicano y allí fomentan la educación en este sentido para que las personas sepan que deben poner límites.

“Nosotros a nivel privado también trabajamos el tema de dar charlas porque lamentablemente todos tenemos un celular, pero no nos ponemos límites, estamos constantemente en la búsqueda de placer con el tema de los likes, de las respuestas online porque eso te produce a nivel neurológico un elevado nivel de dopamina como si tu estuvieras consumiendo una sustancia”, explicó.

Detalló que en España se hace un tratamiento integral en el que se involucran especialistas en adicciones, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, entre otros profesionales.

“Yo tengo pacientes de 7 y 12 años que muchas veces son incapaces de dejar de jugar, el apoyo familiar en estos casos es fundamental porque hay que poner límites. Ya no hablamos entre familias, es una pena, cada vez que vamos a comer con amigos estamos cada uno por un lado con el celular”, añadió.

La doctora puntualizó que todas las personas son vulnerables ante distintas situaciones y pueden ser adictas, y en este tema es fundamental la prevención antes de que se pueda desarrollar una dependencia a las tecnologías o a alguna droga socialmente aceptada.

