(VIDEO) Doctor Vásquez García califica de “brillante” gobierno de Luis Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mientras externaba su valoración respecto al gobierno del presidente Luis Abinader, Rafael Vásquez García, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en Santo Domingo Este, consideró que si alguno de los partidos de la oposición estuviese en el poder hoy la República Dominicana estaría “ardiendo por las cuatro esquinas”.

“El gobierno de Luis Abinader ha sido brillante, porque yo te aseguro que si al día de hoy cualquier partido de la oposición hubiese estado dirigiendo el destino de este país, esto habría estado al rojo vivo, a lo mejor habría estado ardiendo por las cuatro esquinas”, expresó.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Vásquez puntualizó que gracias a la gestión realizada por el primer mandatario y su equipo hizo posible que la crisis de COVID esté controlada en la República Dominicana.

(Ver declaraciones a partir del minuto 26:04).

“Tenemos un equipo encabezado por la vicepresidenta de la República y un equipo formidable aquí se compraron las vacunas que hicieron que hoy por hoy tengamos un 1% de camas ocupadas por COVID. De igual forma, la remodelación, ampliación de la mayoría de los centros hospitalarios públicos a nivel nacional, lo que ha requerido de un trabajo arduo e ininterrumpido desde que asumimos las riendas del Estado”, expresó.

Sostuvo que aunque el COVID no se ha terminado, la República Dominicana se ha posicionado por encima de países desarrollados en cuanto manejo de crisis se refiere y debido a que según su versión, esta enfermedad ya no representa un peligro para el país; debido a esto, fue propicio eliminar las restricciones.

En cuanto a la reelección de Luis Abinader, afirmó que hasta el momento no hay nadie dentro o fuera del partido de gobierno que pueda hacer oposición al mandatario de cara a las elecciones generales del 2024, por tanto, su reelección está tan segura “como 2+ 2=4”.

“Afuera no hay nadie, ni doña Margarita, ni Leonel Fernández, porque están desacreditados, no hay confianza, no hay credibilidad. Danilo Medina está deshabilitado, porque no hay credibilidad”, externó.

Tras referirse a las críticas realizadas por los partidos de oposición a la gestión gubernamental del actual mandatario, el galeno argumentó que este será siempre su papel, hacer oposición; por tanto, dijo que quienes están en el poder no deberían sentirse mal, porque esa es la estrategia que deben emplear los que están fuera.

También, aseguró que la producción agrícola en la República Dominicana ha sido “1 A”, tras argumentar que en el país no ha hecho falta abastecimiento de los productos alimenticios. Asimismo, habló de la recuperación económica que ha tenido el país luego durante y después del apogeo de la pandemia.

