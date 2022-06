(VIDEO) Doctor Julio Castro exhorta reclamar derechos y gestionar traumas desde la lógica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante los distintos hechos violentos que se han puesto de manifiesto en la sociedad dominicana en las últimas semanas, el médico y comunicador Julio Castro exhortó a las personas a reclamar sus derechos y gestionar sus traumas desde la lógica, en especial porque habría muchos individuos con ánimos destructivos en la sociedad con los que se podrían topar.

“Podemos ver esas personas donde quiera y a veces disponen de jerarquía como un mal jefe, un mal gerente, un empleado que genera dificultades y frustración, y esto es sumamente difícil porque estamos expuestos a esto en cualquier orden, por eso debemos buscar la ayuda suficiente y reclamar nuestros derechos en el orden de la lógica”, expresó.

Sostuvo que el carácter de las personas está formado con un cúmulo de traumas que se van generando durante la vida, tanto físicos como psicológicos, por lo que en cualquier momento pueden mostrar una faceta nunca antes vista.

Castro emitió sus comentarios en el programa “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, en el que dijo que el carácter es la parte donde se registran los golpes de la visa y también sería el punto donde se genera la necesidad de desquite.

También consideró que las personas que no actúan de una manera irracional para la sociedad o como antisociales es porque hacen uso de la razón y de la educación que en un momento dado hayan recibido.

“Hay personas que se detienen al actuar porque adquieren el don de gente, la conciencia lógica y moral, y dicen no lo voy a hacer porque esa persona no me hizo nada o lo que yo estoy exigiendo no va con las reglas sociales y morales entonces yo me voy a someter a lo que me dices, espero mi turno, reclamo de otro modo”, manifestó.

En ese orden, Castro aconsejó a la ciudadanía a “hacer sus reclamaciones por las vías correspondientes, los asuntos legales por vía legal, los, traumas familiares y de pareja por los sistemas de ayuda, y aprovechar que el país cuenta especialistas preparados en el ámbito de la salud mental”.

