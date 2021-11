(VIDEO) Doctor Jorge Asjana defiende se siga fomentando cultura de investigación en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cirujano Jorge Asjana David, candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) cuestionó que se está investigando en materia de traumas sociales en el país, indicando que varios jóvenes estarían falleciendo en etapa productiva por la falta de investigación en el área, y por lo que defendió la idea de que se siga desarrollando la cultura de la investigación en la República Dominicana.

“Por ejemplo, ¿qué estamos investigando en materia de trauma?, una epidemia tan grave en República Dominicana, donde fallecen tantos jóvenes en etapa productiva por una falta de investigación dentro del área del trauma”, expresó.

Asjana David emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los doctores Joselyn Sánchez Parra, Víctor Calderón y Rafael Cisneros, en el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, criticó que antes de que se abriera la Unidad de Registro de Cáncer de República Dominicana, del cual forma parte la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones del sector salud, no se supieran características de los pacientes que sufren de cáncer en el país.

En ese sentido, dijo que es sumamente importante seguir fortaleciendo las herramientas que deben tener los médicos, residentes y docentes, tanto a nivel hospitalario como fuera del mismo, para apuntalar la investigación en sentido general en el país, y sobre todo en el área de la salud.

Programa de trabajo

El galeno detalló que su programa de trabajo, en aras de llegar a la rectoría de la casa de estudios, se fundamenta en el bienestar de toda la familia universitaria y en cumplir con el compromiso social que tiene la universidad con la sociedad, para formar a los hijos e hijas de las dominicanas y los dominicanos, impartiendo una educación de calidad.

Asimismo, sostuvo que la universidad debe continuar con el proceso de tecnificación y mejor manejo de la tecnología, por lo que la modernización es uno de los pilares de su programa, así como la calidad y la acreditación, a fin de que los egresados y egresadas de la universidad tengan las características necesarias para entrar al mundo laboral.

“Es sumamente importante que las instituciones, y sobre todo de educación superior, estén acreditadas porque eso es como un sello, eso es lo que garantiza que lo que decimos lo estamos haciendo, y eso es fundamental para lograr un proceso regularizado, un proceso que permita garantizar la calidad del egresado y de la egresada”, agregó.

También, indicó que tienen un gran reto que están asumiendo junto a la actual rectora Emma Polanco Melo, y que consiste en la descentralización operativa de todos sus centros y subcentros universitarios.

“Y no puedo dejar de lado en un plan de trabajo como el nuestro lo que tiene que ver con la investigación y la innovación, realmente una universidad que no investiga no debe ser una universidad, nosotros tenemos el compromiso de seguir investigando, realizar investigaciones pertinentes y de compromiso social”, añadió.

Clases presenciales

Al ser preguntado sobre las posibilidades de volver a las clases de manera presencial, Asjana David manifestó que están haciendo esfuerzos para regresar en la medida de lo posible a la presencialidad, sin embargo, señaló que ha crecido la cantidad de dominicanos y dominicanas que están siendo afectados por virus de la COVID-19, por lo que sugirió vivir el proceso de la pandemia día a día.

“No podemos arriesgarnos a hacer algo masivo porque nosotros no estamos evaluando constantemente. Hubo un grupo de dominicanos y dominicanas que despidieron el virus en el malecón, pero el virus no se ha ido, está aquí, en algunas localidades más fuerte, en otras menos”, expresó.

Indicó que la tecnología y la pandemia llevaron a las personas a la virtualidad, y todo lo que se pueda hacer de manera remota en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ahora en adelante será muy importante, al tiempo en que aclaró que en el área de la medicina aún se va a necesitar una parte práctica mediante la presencialidad.

