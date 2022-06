(VIDEO) Doctor Gastón Gabin cree aún resta Estado gestione deuda en salud dejada por la pandemia 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Gastón Gabin, ceo del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE), sostuvo este viernes que hay una deuda de salud que el Estado debe gestionar de manera correcta tras salir la población del punto más severo de la pandemia, y advirtió que aún no se han visto los efectos de la crisis sanitaria que no están vinculados a la Covid-19.

“Eso es importante porque es una responsabilidad no solamente de las instituciones prestadoras de salud, sino del aseguramiento de la salud, del Gobierno porque todavía no estamos viendo los efectos de la pandemia no vinculados al Covid, o sea, eso es algo que tenemos que terminar de dimensionar”, sostuvo.

Dijo que en el periodo más severo de la pandemia, donde la gente estaba encerrada, la ansiedad y los trastornos depresivos se fueron exacerbando, lo que llevó a que las personas consumieran más alimentos de manera desordenada y se fueran desequilibrando.

Gabin fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista).

Ante ese escenario, expresó que se debe educar a la gente en cuanto a cómo cuidar su salud y generar nuevos hábitos, y para ello es importante obtener datos objetivos de la población y mostrar a la misma el beneficio de cambiar una conducta.

Respecto a los pacientes de CEMDOE, indicó que cuentan con planes de salud poblacional en donde tienen programa de prevención de la diabetes y coaching para enseñar a la persona cómo poder cambiar sus hábitos.

El paquete de prestaciones que tenemos un componente por ejemplo de coaching, donde al paciente le tratamos de enseñar esos cambios de ámbitos que le permitan mantenerse sano y el coaching va de la mano de datos objetivos, es decir, si usted baja tantas libras va a tener menos resistencia a la insulina y le explicamos que es la insulina y la resistencia

“También educamos a nuestros colaboradores en qué es un paciente que está quizás con una enfermedad crónica insidiosa, cómo sería el correcto trato para poder conseguir la voluntad de ese paciente porque la diabetes y toda enfermedad crónica no es una acción de un mes, es donde más se necesita ese cambio de hábito. Jamás pudiéramos cambiar el curso de una enfermedad si la persona no quiere hacerlo de manera prioritaria”, apuntó.

CEMDOE

Al hablar específicamente del CEMDOE, el galeno indicó que el proyecto nació hace justamente un año buscando tener una referencia en diabetes y obesidad, porque entienden que las enfermedades crónicas no transmisibles generan un alto impacto en la sociedad dominicana y a nivel global.

Destacó que en la actualidad cuentan con 40 especialidades que son complementarias a la diabetes y están enfocados en lograr un estándar de seguridad que sea certificado por terceros y garantice que sus servicios son seguros.

“Estamos embarcados en estos momentos en la capacitación de personal en lo que es la certificación de la Joint Commission International, lo más alto a nivel internacional respecto a estándares de seguridad de hospitales, y lo que nos pone es al mismo nivel de calidad de los principales hospitales de Latinoamérica y del mundo, lograrlo debería ser un orgullo y en el transcurso del próximo año tendremos esa notica”, agregó.

Relacionado