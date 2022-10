(VIDEO) Docente ve hay preocupación en Abinader por falta de resultados tangibles; cree Gobierno no terminará bien

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La docente y dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) Mery Valerio, predijo este lunes que este Gobierno no terminará bien, ya que siente una administración dispersa, de improvisaciones, viviendo el día a día, y con un presidente que se nota muy preocupado, y que a veces exhibe un rostro de aparentes frustraciones al no ver los resultados de su gestión.

“Yo siento un Gobierno estancado, que improvisa y disperso, y así no se termina bien nunca”, precisó de manera textual Valerio, quien además es administradora de empresas y miembro de la Dirección Central de la FP.

En ese sentido, la aspirante a la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, dijo no entender cómo este Gobierno se plantea un proyecto reeleccionista, cuando las cosas no van bien y sin poder exhibir resultados tangibles.

Valerio fue entrevistada por los periodistas Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“La sociedad está en este momento hastiada de los altos precios de los productos de primera necesidad, o sea, al doble, al triple y hasta más del triple que están los alimentos básicos y eso llega directo a la población”, manifestó.

Indicó que cuando un pueblo no tiene soluciones y se le complican las necesidades básicas de subsistencia, no hay forma de que la población le dé el voto de confianza a un gobierno que no le está resultado para las familias en cuestiones tan básicas como la sobrevivencia.

Educación

La educadora afirma que el problema de la educación dominicana es un problema de falta de gerencia, y en ese sentido sostuvo que el ministerio de Educación exhibe una bonanza enorme, y la mayoría de ministros que pasan por ahí ven el presupuesto domo el instrumento para ir a otras funciones electivas, “y eso es penoso”.

En este aspecto, afirma que los ministros no van a Educación con el propósito fundamental que es hacer que los estudiantes aprendan correctamente, y el pasado titular de la institución nunca habría tenido una direccionalidad correcta, su gestión fue muy dispersa, y por el contrario, se concentró en grandes compras que realizó el Ministerio.

Sobre el actual ministro, Ángel Hernández, a quien calificó de muy buen técnico, dijo que, si no direcciona el equipo con una visión compartida de todos para llegar a la escuela, “seguirá siendo más de lo mismo”, aunque reconoce que ha hecho cambios significativos.

Fuerza del Pueblo

Sobre el proceso interno en la FP, donde este próximo 25 de octubre serán escogidas 20 mujeres para integrar la Dirección Política del partido, Valerio confió en que ella resultará entre las favorecidas por el voto de los miembros de la Dirección Central, que son quienes harán la elección.

Dijo que para ser miembro de la dirección política de la FP se debe requerir capacidad, tener una historia, conocer el partido y tener dominio de política general, así como madurez política, prudencia, olfato y dominio de los temas nacionales, de las políticas públicas.

“Para ser miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo se debe tener formación y también méritos políticos, debe de tener trayectoria”, argumentó.

Alianza

La dirigente política manifestó que los procesos políticos son circunstanciales, y en este momento la Fuerza del Pueblo no está pensando en una posible alianza con el PLD sino en ser la primera fuerza política y ganar en la primera vuelta en el torneo electoral del 2024.

“Nosotros estamos trabajando para ganar en primera vuelta como Fuerza del Pueblo y, si es que ocurre una segunda vuelta, nosotros nunca vamos a quedar en tercer lugar, si no quedamos en el primero quedaremos en el segundo, pero estamos trabajando para ganar en primera vuelta, esa es nuestra meta”, expresó.

