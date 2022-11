(VIDEO) Djokovic vence con holgura a Khachanov y se cita con Musetti en cuartos

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El serbio Novak Djokovic, séptimo del mundo, venció este jueves con holgura al ruso Karen Khachanov (6-4 y 6-1 en una hora y 27 minutos) y se cita mañana con el italiano Lorenzo Musetti en los cuartos del Masters 1.000 de París-Bercy.

El vigente campeón del torneo, que se podría cruzar en semifinales con el número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz, no tuvo apenas fisuras en su juego y demuestra que sigue en plena forma a pesar de haber diputado en esta temporada apenas 14 torneos, condicionado por su deseo de no vacunarse contra el covid.

El serbio, que con sus 21 grandes sigue muy de cerca al recordista Nadal (22), ha estado prácticamente un mes sin jugar un torneo ATP (el último el 500 de Astaná a inicios de octubre que venció).

He's coming for the title 🫡@DjokerNole defeats Karen Khachanov 6-4 6-1 to secure his place into the quarter-finals!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/WhNeur5HSK

— ATP Tour (@atptour) November 3, 2022