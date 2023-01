(VIDEO) Djokovic vence a Carballés con el respaldo de la Rod Laver

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE, AUSTRALIA.- El serbio Novak Djokovic (4) superó a un laborioso Roberto Carballés por 6-3, 6-4 y 6-0 tras poco más de dos horas, en lo que fue su regreso a una Rod Laver Arena que le llevó en volandas durante todo el partido de la primera ronda del Abierto de Australia.

Fue la decimosexta vez de forma consecutiva que superó el primer escollo del torneo ‘oceánico’ en lo que fue una noche mágica para el tenista de Belgrado, que olvidó sus molestias en el muslo derecho al ver el incesante apoyo de unas gradas teñidas de rojo, blanco y azul.

“Gracias por darme esta bienvenida tan calurosa, en especial en la pista más especial de mi carrera. Conforme más partidos ganas, mejor te sientes, esa es la razón por la que he ganado tanto aquí. Si tengo que elegir una pista y un horario sería aquí en el turno nocturno”, dijo el ex número uno tras su victoria.

