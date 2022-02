(VIDEO)Djokovic acelera ante Khachanov y se sitúa en cuartos del torneo de Dubái

EL NUEVO DIARIO.- El serbio Novak Djokovic superó este miércoles la resistencia y el empuje del ruso Karen Khachanov, al que venció por 6-3 y 7-6 (2), y alcanzó los cuartos de final del torneo de Dubái.

El tenista de Belgrado, que defiende su condición de número uno del mundo a expensas de lo que haga Daniil Medvedev en Acapulco, tardó una hora y 40 minutos en dejar en el camino al subcampeón olímpico, al que ya había vencido las cinco veces que se habían enfrentado.

Djokovic, que inició la temporada el pasado lunes después de ochenta días al margen de las pistas por la normativa sanitaria contra la COVID-19 que rige en muchos países, no dio síntomas de haber acusado la inactividad. Incluso anímicamente se mostró como suele ser habitual: motivado y expresivo.

