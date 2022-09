(VIDEO) Djokovic, a semifinales en Tel Aviv a costa de Pospisil

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES. – El serbio Novak Djokovic, primer cabeza serie, accedió este viernes a las semifinales del torneo ATP 250 bajo techo y sobre pista rápida de Tel Aviv (Israel) al superar en dos mangas al canadiense Vasek Pospisil.

Djokovic, que en octavos fue el verdugo del español Pablo Andújar, superó a Pospisil, que accedió al cuadro principal desde la previa, por 7-6 (5) y 6-3 en una hora y 53 minutos.

La primera manga estuvo muy igualada y ninguno de los dos jugadores cedió su saque. El serbio se apuntó el desempate tras adelantarse 4-0 y acabar resolviendo con un 7-5.

What a way to seal it!

Novak Djokovic is through to the Semi-Finals in Tel Aviv, after a 7-6 6-3 victory against lucky loser Vasek Pospisil. 🔥 pic.twitter.com/GArasXgl5a

— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2022