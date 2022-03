(VIDEO) Dj Sammy: “La mujer que más rápido he amado es la Ross María”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A pesar de que nos encontramos este fin de semana con la noticia de que La Ross María dejó de seguir en sus redes sociales a su novio, DJ Sammy, este último en entrevista dada desde la ciudad de Nueva York a Santiago Matías, asegura amar a la cantante, inclusive, ha pensado en casarse con ella.

El artista afirmó que su actual novia es la mujer a la que ha sentido amar más rápido, expresando que, al mes de estar juntos, ya sentía ese sentimiento.

“Tú te das cuenta, porque sientes algo en el corazón, algo difícil de expresar, pero uno sabe”. Además, reveló que ha pensado en comprometerse y casarse con Ross, revelando que su relación fue algo que se dio orgánicamente, manifestando que todo lo que viven fuera de las cámaras son momentos muy bonitos y diferentes a sus anteriores relaciones.

“Ella ama mucho lo natural, lo orgánico y me motiva a hacer cosas que antes no me interesaban”, manifestó.

La Ross, fiel vigilante de su economía

El productor y DJ, comentó durante la entrevista que a su pareja no le gusta que le den regalos materiales, en especial si son caros, a lo que ella suele reaccionar un poco enojada al principio de recibir ciertos detalles.

“Ella es tan bacana que yo voy con regalos, que para una gente puede ser caro, y ella se quilla. Por ejemplo, le regalé un perfume de 40 mil pesos, porque me gustaba el olor, y tuvimos problemas, porque ella decía que no veía la necesidad de gastar tanto dinero en un perfume”, relató.

Aseguró que la cantante cuida de su economía y que no quiere sentir que está en una relación fundamentada en regalos materiales. En sentido general ambos prefieren los detalles como ir a aventurar fuera de la ciudad.

Ratifica su enojo con el programa El Gordo y la Flaca

Como sabemos, DJ Sammy fue recientemente entrevistado en el programa El Gordo y la Flaca, en una entrevista que se le aseguró iba a resaltar sus inicios en la industria musical y planes futuros.

Pero, al ver el audiovisual presentado por el popular programa de Univisión este mostró su descontento ya que a su entender solo se basaron en resaltar el pasado que tenía con Yailin La Más Viral, actual novia de Anuel AA.

Por qué aún no hace música nueva

Sammy asegura tener mucho material musical, incluyendo música junta a La Ross María, pero, está esperando concretar un negocio dentro de la industria musical para optimizar y asegurar el éxito nacional e internacional de su trabajo, comenta que está ansioso por iniciar esta importante asociación e inversión dentro de su trabajo, por lo que este 2022 tendremos música nueva del joven productor musical.

