(VIDEO) Diseñador Dominick Liriano: Tuve que cancelar mis eventos, hay muchas complicaciones por pandemia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diseñador internacional de moda, Dominick Liriano, expresó que producto de la situación de la pandemia del coronavirus tuvo que cancelar todos sus eventos y presentaciones a consecuencia de las complicaciones existentes en la realización de dichos eventos.

“En mi caso lo que hice fue cancelar todo, sabemos que no voy a trabajar con nada hasta el año que viene debido a las muchas complicaciones que hay a consecuencias del coronavirus”, indicó el diseñador.

Liriano emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 3:16).

Igualmente, dijo que muchas personas han realizado eventos virtuales en la moda, a lo que refiere no le ve el sentido de hacer algo donde no va a disfrutar de la gente y no verá su reacción en vivo.

“Cuando se diseña una colección se busca básicamente ver la reacción, si le va a gustar al público o si no, es algo que para mí me afectó mucho, tenía alrededor de 40 eventos programados”, agregó Liriano.

En ese orden, dijo que dejó todas sus actividades del mundo de la moda para el año entrante, al no querer arriesgar a su equipo de trabajo y a las personas que asisten a estos eventos.