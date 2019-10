(VIDEO): Dirigentes fronterizos advierten “algunos sectores quieren impedir continuidad de la Ley 28-01”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la “Fundación Centinela de la Frontera” Erickson Taveras Castro, denunció este martes que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) quieren impedir la ratificación de la Ley 28-01 sobre a la inversión privada, que otorga exenciones fiscales a las empresas establecidas en la zona fronteriza.

Esta ley, que vence el primero de febrero del 2021, fue creada en el año 2001 con la finalidad de estimular inversiones en provincias fronterizas y en zonas aledañas y establece que “las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zonas francas, turísticas, metalúrgicas y energéticas, y de todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas establecidas y que se establezcan en el futuro, que operen dentro de los límites de las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, disfrutarán de una exención de un cien por ciento (100%) del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto, durante un período de veinte (20) años.

Se les otorga, además, un cincuenta por ciento (50%) de exención en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos”.

En ese sentido, durante una visita a Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario, Taveras Castro aseguró que desde la entrada en vigencia de la Ley 28-01, en las provincias fronterizas se han generado alrededor de 16 mil empleos.

“Muchas personas que antes no tenían empleo, ni ingresos para el sustento de su familia hoy cuentan con mejores condiciones de vida, queremos que se tome eso en cuenta”, añadió.

Agregó que anteriormente el proyecto de ratificación de dicha ley estaba en la Cámara de Diputados y el proyecto se cayó, alegando que ya han pasado dos legislaturas y el hemiciclo la volvió a enviar a la comisión de Hacienda por lo que temen que no sea aprobada su continuidad.

“Hay sectores que no entienden que para una empresa establecerse en la frontera es con ese incentivo, estamos muy lejos y sale muy costoso una empresa trasportar su materia prima desde la capital hasta allá. Si no es así, no tendremos nada, como pasaba antes, allá no iba nadie”, indicó.

Destacó, ademas, que gracias a ese incentivo, se ha incrementado la economía y se ha dinamizado el comercio y el sector bananero ha sido uno de los más beneficiados, afirmando que ha aumentado sus exportaciones de 50 a casi 400 millones de dólares.

“Lo mismo pasa con las industrias del casabe, que están exportando a Estados unidos y Centroamérica y supliendo las pequeñas islas,”, apuntó.

Advirtió que de ser necesario realizarán manifestaciones frente al Congreso Nacional y que la lucha será constante indicando esa ley es una conquista de la frontera y no se la dejaran quitar.

Anuncios

Relacionado