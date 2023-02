VIDEO: Dirigentes deportivos piden al COD intervenir Fedosurf

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los dirigentes deportivos Luís Aracena y José Rafael Lomba han solicitado al Comité Olímpico Dominicano (COD) que intervenga la Federación Dominicana de Surf (Fedosurf), la cual denuncian está secuestrada por la actual dirigencia.

“Hemos venido aquí (a la sede del Comité Olímpico Dominicano) porque hemos visto la oportunidad con el nuevo comité ejecutivo de que puede venir un cambio y de verdad queremos que sea intervenida la Federación Dominicana de Surf para que se hagan elecciones y surja una nueva directiva que de verdad logre encausar el surf en la República Dominicana, porque tenemos buenas playas y buenos atletas”, dijo Aracena al hablar con periodistas del El Nuevo Diario.

“La tienen secuestrada, no solamente la federación, sino las asociaciones que componen esa federación. Es un desastre que tienen”, afirma Lomba, quien precisó que han formado asociaciones, pero no han sido aceptada por la Fedosurf, que preside Néstor Puente.

“Realmente tenemos esta situación hace más de 20 años, cuando se formó la federación, que no hay manera de cambiar esa directiva y lo que ha pasado en esos 20 años es que hemos pasado vergüenza en todos los eventos internacionales”, señala Aracena.

Según detalló Aracena, la actual dirigencia no realiza elecciones desde el año 2002, tiempo en el que señala han bloqueado a quienes no son parte de su círculo.

“Gracias al sector privado se ha podido desarrollar, paralelamente, algunos deportistas, en las actividades que hacemos, pero cuando llegan las invitaciones para los eventos internacionales, Panamericano, Centroamericanos, Olimpiadas, llegan a federación y nosotros no podemos hacer nada, no podemos mandar equipos y no tenemos nunca buena representación y entendemos que llegó el momento de que eso tenga un cambio”.

Aracena puntualizó que esa restricción ha provocado que el país culmine en los últimos lugares en esos eventos y que atletas con talento decidan competir por otras naciones.

“Hemos finalizado últimos o penúltimos compitiendo con equipos que ni playas tienen. Eso es terrible, de hecho, muchos competidores, que tienen doble nacionalidad, se han ido del país a competir con otros países porque no tienen la oportunidad porque la federación le trunca el camino y está bueno de que eso pase”.

Aracena destacó que hay dos competidores dominicanos que están en tour mundial, clasificatorio a la Liga Mundial de Surfing, que pudieran ser parte de la selección dominicana, pero que están bloqueados por la federación.

Por su parte Lomba criticó el manejo de los fondos por parte de la dirigencia de la Fedosurf y precisó que, según los registros del Ministerio de Deportes, desde el 2010 esta federación ha recibido más de 39 millones 558 mil pesos, los cuales dijo no se ven reflejados en este deporte.

“No he visto un centavo de eso en el deporte”, dijo Lomba, quien especificó que el reclamo que realizan es “porque nos duele el surfing”.

