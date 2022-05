(VIDEO) Román exhorta jóvenes SDE participar en política: “Municipio necesita un nuevo liderazgo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pablo Román, comunicador y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), sostuvo que la República Dominicana, en especial Santo Domingo Este, necesita un nuevo liderazgo e invitó a la nueva generación de jóvenes talentos del municipio a asumir la tarea de dejar los tuits y las críticas y pasar a tomar un rol protagónico en las calles con verdaderas propuestas.

“En nuestro municipio hay muchos talentos que no se atreven a participar en política, deben de hacerlo porque no hacemos nada con criticar,con decir que el político actual no llena las expectativas, no es que todos tienen que participar, es que realmente este país necesita un nuevo liderazgo y Santo Domingo Este también lo necesita”, expresó.

Román fue entrevistado por los comunicadores Héctor Méndez y Milcíades Guevara, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Refiriéndose específicamente al ámbito político de la citada demarcación, el dirigente externó que hoy en día hay una deficiencia en ese sentido, porque les estaría haciendo falta un liderazgo político que resalte entre los políticos tradicionales y la nueva camada de legisladores y regidores que hay en el municipio.

“El escenario político ahora mismo en SDE está indefinido. Si ves los partidos tú tienes un alcalde que pertenece al PRM y los principales opositores que tiene han sido sus propios regidores, en la Fuerza del Pueblo no se ve quién podría ser el candidato ni en el PRD tampoco”, explicó.

Dijo que el Partido Reformista está tratando de volver a levantar su bandera para que el partido vuelva a tener una presencia en el municipio, el cual fue prácticamente hecho por el fenecido líder y expresidente de la República, Joaquín Balaguer.

También indicó que la necesidad de tener un nuevo liderazgo en esa demarcación ha surgido de la misma interacción con personas del municipio que pertenecen a distintos ámbitos.

“Esto surge de jóvenes profesionales, técnicos, dirigentes sociales y comunitarios que han estado proponiendo en las diferentes plataformas digitales sobre lo que debería ser Santo Domingo Este”, precisó.

