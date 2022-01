(VIDEO) Dirigente FP Raúl Hernández asegura figura presidencial no genera expectativas en población dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y catedrático, Raúl Hernández, aseguró que la figura del presidente Luis Abinader no está generando expectativas en la gente, ya que considera que hay una sobreexposición del mandatario y la actual administración ha saturado los medios de comunicación.

“¿Qué está ocurriendo con el presidente Abinader?, cuando habla al país no genera ningún tipo de expectativa en la gente, no, para nada, el presidente habla y no genera esas expectativas que debe crear un jefe de Estado, hay un nivel de saturación”, expresó.

Hernández emitió sus comentarios en una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez, Jorge Montero, Edwin Martínez y José Paulino, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El profesor de periodismo y relaciones públicas calificó la actual administración como el un Gobierno de “relumbrón” y “mediático”, que se ha sustentando mucho en divulgar contenidos por distintas plataformas, lo que tendría a la población saturada.

“Ustedes recordarán que el presidente Luis Abinader realizó un acto en el Palacio muy similar a ese tipo de parafernalia que hace el presidente de El Salvador, celebrando un año del Gobierno en ocasión del 16 de agosto, lo que constitucionalmente no está establecido”, señaló.

Asimismo, criticó que, en el “afán de relumbrón” del Gobierno, semanas atrás se promovió un pícnic en los jardines del Palacio Nacional, lo que es, según expresó, una copia de una actividad que se realiza en un país europeo.

“El pueblo dominicano ya ha ido apreciando cómo va la cosa en términos reales porque el principal opositor de un partido en el poder es la inflación, el bolsillo e independientemente de que el PRM, sus dirigentes y el Gobierno crea que se la están comiendo, para decirlo en buen dominicano, lo cierto es que eso no está sucediendo como ellos creen”, añadió.

Hernández sostuvo que en términos de lo que es el mensaje y de cómo se debe manejar la comunicación gubernamental, la actual administración tiene muchas oportunidades de mejora.

