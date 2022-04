(VIDEO) Dirigente FP garantiza juramentaciones en su partido serán las noticias los fines de semana en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político de la Fuerza del Pueblo (FP), Franklin Mercado, expuso que aunque no puede dar detalles de quiénes pasarán en los próximos días a ser parte de este partido, garantizó que las juramentaciones dentro de esta organización política serán las noticias que harán tendencia en la República Dominicana a partir de ahora.

“Si te puedo decir que hay muchas personalidades que de muchos partidos y de otros espectros de la sociedad que vana entrar a la Fuerza del Pueblo y te puedo anunciar aquí que de este domingo en adelante las noticias de los fines de semana será qué personalidad pasó a apoyar a la Fuerza del Pueblo”, afianzó.

En una entrevista realizada por Huáscar Casado y Joan Leyba en el programa “Encuentro del Sábado”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mercado expuso que la FP pasó de ser el partido en el número 18 a convertirse en la tercer fuerza política del país y aseguró que será la primera en el 2024.

En respuestas a las declaraciones ofrecidas por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),Gustavo Sánchez, el politólogo resaltó que su entidad fue al proceso electoral pasado en la posición número 18 que se encontraba el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), mismo que posteriormente pasó a ser Fuerza del Pueblo, y aseguró que esto no fue “sonsacando dirigentes”, sino que se trata de un sentimiento por parte de quienes decidieron agruparse en la misma.

“Nosotros aumentamos 15 puesto en el orden de los partidos político en solo dos meses y para el 2024 pasaremos a ser la principal organización política del 2024, a si que no es verdad, Gustavo Sánchez y otros que nosotros sonsacamos a los dirigentes, se trata de un sentimiento, es un posición individual de cada uno de esos dirigentes”, expresó.

Sostuvo que en este caso una cosa es “prostitución y otras muy diferente es seducción”, argumentando que la Fuerza del Pueblo no ha dado una “mota” y nadie puede señalar que le dará algún dirigente para que pase a sus filas, debido a que esta organización política está fundamentada en ideales, principios y una idea de nación y bien común para la República Dominicana.

“Por eso es que muchos dirigentes entienden que la Fuerza del Pueblo es la vía correcta para lograr conseguir otra nueva ola de transformación para la República Dominicana a través de las ideas que enarbola y por eso todos vendrán a la Fuerza del Pueblo”, insistió.

Justicia

El dirigente político enfatizó que la postura de su líder ante ciertos casos de corrupción destapados en los últimos tiempos es que todo a que cometa actos indecorosos sea sometido a la justicia; pero sobre todo, que a la persona se le garanticen sus derechos y que los hechos de los que se le acusa, para que en base a esto puedan ser condenados.

“Porque no podemos vivir el día a día dañando la dignidad de las personas. Todo el que cometió un error debe ser sometido, pero no es que yo a agarrar alegremente, porque no podemos dañar la dignidad de los individuos. Todo el que cometió un hecho ilícito en justicia tiene que probarle”, comentó.

