(VIDEO) Dirigente FP afirma Gobierno ha sido un “fracaso” en materia de vivienda y edificaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Pedro Pablo Díaz, secretario de Vivienda y Hábitat del partido Fuerza del Pueblo (FP), sostuvo este jueves que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader ha sido un “fracaso” en esta materia porque se habrían pasado todo este tiempo ofreciendo obras y sin inaugurar alguna.

En tal sentido, dijo que este Gobierno prometió en el año 2020 construir 63 mil viviendas en el cuatrienio, sin embargo, a sus dos años solo ha llevaría 236 que significarán 2.5 % de la cantidad prometida.

“Nosotros establecemos que se han construido 236 viviendas que significan 2.5 del promedio que ellos dijeron que iban a hacer en el 2020 y en el 2021, lo que quiere decir que no hay un política clara. Con un déficit de 4 mil viviendas al año que tiene el país no es posible que el Gobierno esté como lo que ha sido una norma de él, ofrecer cosas y no cumplirlas”, expresó.

Díaz fue entrevistado por los periodistas Alberto Tavárez y Héctor Luzón, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Aseguró que en términos de vivienda el país va a la “deriva” porque los programas que se habrían creado en este sentido como el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz tendría sus obras en un 60 y 30%, y además, tampoco se podrían contar las que se han reparado.

“¿Qué ellos dicen que repararon?, bueno le cambian una puerta y la ponen como que está reparada o cambian tres tablas, hacen dos metros cuadrados de piso y dicen que están haciendo, e inclusive, están inaugurando viviendas como pasó en Santiago, exactamente un día después del discurso, inauguran 56 viviendas, pero del sector privado y lo hacen como si fuera el sector público”, expuso.

También, el ingeniero señaló que en este aspecto estaría faltando la aprobación de la ley de ordenamiento territorial que se encuentra en este momento en el Senado de la República, porque sin ella no se sabe hacia dónde va el país.

“Ese es un aspecto que tiene que ver mucho con el Ministerio de la Vivienda y Edificación, y nosotros estamos pidiendo que los senadores aprueben esa ley porque eso es clave, además, estamos buscando viviendas dignas, porque hay muchos proyectos que se hacen y usted no encuentra los servicios”, agregó.

