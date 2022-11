(VIDEO) Dirigente de FP Pedro Pablo Díaz: “Este es un Gobierno que no planifica ni ejecuta adecuadamente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de Vivienda y Hábitat del partido Fuerza del Pueblo (FP), Pedro Pablo Díaz, sostuvo este lunes que el actual Gobierno no planifica ni ejecuta adecuadamente las cosas y es por eso que los materiales de los trabajos que realizan distintas instituciones del Estado, llenan los imbornales y se prestan a crea inundaciones como las ocurridas el pasado viernes.

“Hay que limpiar los imbornales, pero hay que hacer un plan maestro del drenaje pluvial y de alcantarilla sanitaria para poder resolver eso, a los Gobiernos no le gusta invertir mucho en eso, dónde sí se debe invertir, porque eso no se ve, no es clientelar, porque no dicen que los drenajes pluvial lo hicieron en tal Gobierno”, expresó.

Díaz fue entrevistado por el periodista Alberto Tavárez en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que ha habido un descuido por parte de todos los Gobiernos, para crear un sistema de drenaje pluvial sanitario que permita que las inundaciones producidas por fuertes lluvias puedan ser paliadas con metodología científica en el gran Santo Domingo y las demás provincias del país

“Es innegable que está la necesidad de tener un plan del sistema pluvial que recoja las aguas, las lleve a los imbornales, pero que para poder conducirlas a su destino final sean limpiados siempre por los Ayuntamientos que tienen que ver”, expresó.

También señaló que la temporada ciclónica inicia en junio y termina a final de noviembre, por lo que en este mes todos los organismos de respuesta temprana deben estar activados, sin embargo, consideró que desde la Alcaldía del Distrito Nacional no se ejecuta un plan que pueda ser la contraparte de las inundaciones que se producen en estos tiempos.

“Nosotros tenemos que tener esa prevención fundamentalmente en las áreas que son más vulnerables, que están en las orillas de los ríos Isabela, Ozama, pero que además hay cañadas que hacen sus estragos cada vez que le cae un poquito de agua o le llueve en la cabeza de esos ríos y entonces crea esta situación de muy mal gusto para la gente”, agregó.

Puntualizó que en cualquier momento en que caiga la cantidad de agua lluvia que cayó el pasado viernes, se producirán inundaciones, sin embargo, se puede mitigar la situación si existe un plan.

También consideró que lo que sucedió el viernes en la noche amerita mucho más que reunir a directores y ministros para que vayan a socorrer los diferentes sectores y a partir de ahora tendrán que darse respuesta concretas sobre el fenómeno que se presentó la pasada semana.

“Yo creo que en una mesa hay que discutir cómo nosotros podemos definir una ciudad segura, con resiliencia, adaptada al cambio climático porque es de eso que se trata, nosotros todavía, por el problema que ha hecho el propio hombre no sabemos en qué momento puede suceder un problema de esta naturaleza”, expresó.

