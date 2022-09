(VIDEO) Dirigente de Conatra en Santiago califica de negocio y atropello que Migración aprese haitianos en guaguas

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Nelson Santos, dirigente de Conatra, criticó que la Dirección General de Migración atropellara y abusara este jueves, de los migrantes haitianos en la ciudad de Santiago.

Asimismo, Santana calificó de negocio,la metodología usada por las autoridades, ya que a su entender la forma de realizarse no es la correcta y sugirió que se efectúe en la frontera.

“Claro que es un negocio, es un negocio, un abuso porque no lo vamos a permitir eso aquí, porque lo hacen con la guagua de los lineros, ¿Por qué no lo atrapan en la frontera los ilegales?”, cuestionó.

El dirigente choferil explicó que la guagua iba con destino a la calle 30 de Marzo y explicó que los uniformados no deben apresar los extranjeros a bordo de sus autobuses.

“Yo no entiendo por qué no agarran a los ilegales en el mercado y esperan para apresarlo en la guagua, yo no entiendo eso, ¿Por qué tienen que esperar que se monten en la bendita guagua?. Pero le vamos a hacer el bendito lío si no entregan la guagua”, insistió.

Por otro lado, los apresados aseguraron poseer el carnet de identificación, a pesar de que algunos se encuentran vencidos.

Al mismo tiempo, denunciaron los agentes se encontraban solicitando dinero.

“Yo tengo, ¿Por qué me llevan? Tú sabe que si los guardias te piden cuarto y tú no lo da’ y si el carnet está vencido te llevan de una vez. Hay uno que no tenía carnet y le dio 1,000 pesos y lo dejó ir, pero yo que tengo, no me dejó ir”, expresó uno de los nacionales haitianos.

