(VIDEO) Directora Plan Social dice ha dado cátedra de cómo ayudar con dignidad a la gente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Henríquez dijo que su gestión ha dado cátedra de cómo llevar ayuda a una zona vulnerable sin que sus residentes tengan que perder su dignidad y honor “detrás de una migaja”.

“Nosotros vamos a los operativos casa por casa y no vamos de noche, nosotros vamos tempranito de mañana. Tampoco vamos a una casa sí y a una casa no”, aseguró Henríquez al ser entrevistada en el programa “Pujols Contigo”, que se produce por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV los sábados de cuatro a cinco de la tarde.

Asimismo, declaró que al momento de repartir ayudas en los barrios más vulnerables del país, no hace distinción de partido porque “el Estado es igual para todos los dominicanos”.

La funcionaria explicó que antes de llevar ayuda a algún sector vulnerable, un equipo verifica la cantidad de viviendas y habitantes del sector. “Nosotros no vamos a un barrio y lo dejamos por mitad, no. Mejor no vamos y para eso tenemos que conocer hasta la geografía de la zona, para identificar las vías más rápidas de llegada y salida”, afirmó.

Henríquez expresó que palpar de cerca las necesidades de personas vulnerables es algo que la hace sufrir. “Lloro mucho, se sufre mucho porque es ir al corazón de las necesidades. Es palpar a cada instante las miserias y las penurias de la población”, manifestó la funcionaria de asistencia social.

No obstante, dijo que se siente honrada y agradecida por cumplir con el compromiso de llevar ayuda de forma digna a los necesitados, y manifestó que al presidente de la República, Luis Abinader, “siempre le atormentó y le taladraba el alma la forma indigna en que en gestiones anteriores se les entregaba a los pobres cualquier solución”.

En ese sentido, la directora del Plan Social indicó que su trabajo reafirma su compromiso de hacer todo lo necesario para dar al traste con la extrema pobreza que arropa el país.

Ocho meses de gestión

La directora del Plan Social también, precisó que en sus ochos meses de gestión ha realizado acuerdos con diversas instituciones para no solo donarles ayuda a las personas, sino también ayudarles a producir.

Reveló que tiene en carpeta un acuerdo con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) para lograr insertar a muchas personas en el trabajo desde la producción.

Henríquez acotó que tiene varias propuestas en carpeta pero no quiso revelarlo hasta firmar el acuerdo. Sin embargo indicó que su gestión está trabajando con los asilos, niños, el cuerpo castrense, la Defensa Civil y otras instituciones para tratar de llegar a todo el territorio nacional.

Declaró que “creo que también hemos dado cátedra de llegar a muchos sitios con pocas cosas, porque hemos llegado a barriadas en donde nos preguntan el costo de lo que estamos entregando”. La directora aseguró que en esas barriadas les han asegurado que las pasadas gestiones les vendían las ayudas.

Recordó que el Plan Social fue en auxilio de las personas afectadas por la tormenta Laura en agosto del 2020, y también a las personas que han resultado afectadas por la vaguada que ha incidido en este mes en el país.

Además, señaló que ya está en el proceso de adquisición de productos necesarios para socorrer a personas afectadas de desastres naturales durante la temporada ciclónica.