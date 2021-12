(VIDEO) Directora One dice pretenden realizar próximo Censo Nacional en noviembre de 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas (One), Miosotis Rivas Peña, indicó este lunes que contemplan realizar el Censo Nacional de Planificación y Vivienda la última semana del mes de noviembre del año 2022, e indicarán la fecha específica en cuanto reciban los dispositivos móviles con los que trabajarán los empadronadores y las empadronadoras.

“Estamos ahora en el proceso de compra de estos equipos y la fecha de compromiso que manejamos es abril para entrega, entonces sí se puede lograr ahí avisar los días, por ejemplo, la prueba en Maimón la hicimos desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre y la idea es manejar unas fechas similares para el censo”, expresó.

Rivas Peña emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 37:44).

Agregó que están comprometidos a remitir la fecha al presidente Luis Abinader en el primer cuatrimestre del siguiente año, para que el mandatario declare oficialmente cuando se llevará a cabo el censo.

También, la directora dijo que este censo tiene particularidades importantes, entre ellas tener una cartografía totalmente digitalizada, y además, un tiempo de realización de 14 días en lugar de siete.

Asimismo, indicó que la boleta del censo tiene una recomendación de 70 preguntas, que es lo que se recomienda a nivel internacional, para conocer la población del territorio nacional, y que ese denominador sirva a las distintas instancias del país.

“Vamos a estar preguntando inclusive temas que tienen que ver con lo laboral, vamos a tener el módulo corto del Grupo de Washington sobre discapacidad, viendo no solamente como la discapacidad física motora, sino también ver temas de accesibilidad, vamos a estar introduciendo todo un tema de tips que anteriormente no se recogían”, detalló.

Asimismo, informó que estarán preguntado en las casas sobre los tipos de equipo tecnológicos, el tipo de drenaje que se usa en la estructura y también temas que tienen que ver con agua potable.

“Vamos también a estar realizando dos preguntas que nos permitan establecer una población para luego comenzar a hacer el Censo agropecuario que también es una deuda que está en el país, y que el ministerio de Agricultura tiene un compromiso con este tema”, añadió.

Agregó que tienen el compromiso de poner los controles necesarios y supervisar cada día los datos ofrecidos por los ciudadanos para lograr tener un censo con éxito.

Durante la entrevista Rivas Peña manifestó que su interés es poner las estadísticas en el centro de la toma de decisiones, procurando cómo fortalecer la infraestructura humana, de gestión y tecnológica del país.

“Hemos estado haciendo un trabajo bastante importante con documentar procesos, que también es parte del día a día, porque mucha de las cosas la gente la tiene en la cabeza y no es en la cabeza, es que luego de mi gestión, quien venga no tenga que partirse la cabeza entendiendo cómo me ha tocado a mí el censo”, expresó.

También indicó que están trabajando desde la One para lograr una estadística de calidad y oportuna para la República Dominicana y de esa manera las personas la puedan utilizarla.

Asimismo, dijo que tienen una serie de retos que afrontar, entre ellos la actualización de la Ley de Estadísticas y Censo Nacionales, que data de 1959, y tiene una visión desfasada de lo que hoy en día es todo el tema de la producción estadística.

