(VIDEO) Directora del Hospital de Yamasá denuncia fue desvinculada por presión política

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- La directora del Hospital Municipal de Yamasá, Florencia Paulino denunció que fue desvinculada por presión política, asegurando que desde su llegada al cargo estuvo recibiendo ataques a su gestión, la cual está vigente hasta el día de hoy.

Aunque no reveló de quiénes, dijo que hubo una persecución política por un sector que no estuvo de acuerdo con su nombramiento.

«Ellos me dieron tres meses y dure 2 años y 8 meses…pero no fue fácil…tuve un bloqueo fuerte con la facturación, me botaban las facturas, dañaron los equipos, las impresoras todos los días tenían un problema, dañaron computadoras, hubo sabotaje a nivel de internet, en el laboratorio también dañaron un equipo y todos los días había un problema, cuando había más usuarios no se facturaba y la facturación en el piso», expresó Paulino.

La doctora Paulino sostuvo que lo poco que ha logrado es porque «se puso los pantalones «, afirmando que parte del personal de trabajo llegó con la finalidad de bloquear su gestión, lo que considero fue a «fuego y sangre».

Agregó que en ocasiones tenían los medicamentos y se lo negaban a los usuarios para hacerle daño, sin saber que era a la comunidad.

Sostuvo que nunca maltrató a ninguna persona, porque llegó a continuar su labor de servicio que tiene en ese centro de salud por más de 30 años.

Paulino expresó que está a la espera del nuevo director, porque su vinculación es hasta el día de hoy, afirmando que no abandonará hasta que llegue el nuevo incumbente porque los procesos en salud no se detienen y son 24 horas .

Destacó que a pesar de los bloqueos que le hicieron, el hospital mejoró en servicio, área de salud y equipamiento del centro.

Relacionado